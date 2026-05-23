В Одесской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одесской области прогремел взрыв.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в части Одесской области.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одесской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Одесской области.
