Заявки на применение ДЭГ в Единый день голосования подали 34 региона

Краткий пересказ от РИА ИИ
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2026 подали 34 субъекта России, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.
"На текущий момент 34 региона подали заявки для применения дистанционного электронного голосования в текущем избирательном цикле… Восемь регионов с опытом применения ДЭГ не подали заявки", - сказала Булгакова на Всероссийском электоральном экспертном форуме в Мастерской управления "Сенеж".
В Единый день голосования (ЕДГ), который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.