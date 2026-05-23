Заявки на применение ДЭГ в Единый день голосования подали 34 региона

13:27 23.05.2026 (обновлено: 13:28 23.05.2026)
Член ЦИК Булгакова: 34 региона подали заявки на применение ДЭГ в ЕДГ-2026

Табличка у входа в кабинет территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Архивное фото
  • Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2026 подали 34 субъекта РФ, восемь регионов с опытом применения ДЭГ не подали заявки.
  • В Единый день голосования (ЕДГ), который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы и более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2026 подали 34 субъекта России, сообщила член Центральной избирательной комиссии РФ Алена Булгакова.
«
"На текущий момент 34 региона подали заявки для применения дистанционного электронного голосования в текущем избирательном цикле… Восемь регионов с опытом применения ДЭГ не подали заявки", - сказала Булгакова на Всероссийском электоральном экспертном форуме в Мастерской управления "Сенеж".
В Единый день голосования (ЕДГ), который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
