11:58 23.05.2026 (обновлено: 12:08 23.05.2026)
В администрации президента спрогнозировали явку на сентябрьских выборах

Харичев: явка на сентябрьских выборах в России может превысить 50%

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Явка на сентябрьских выборах, согласно прогнозам, будет колебаться в интервале 50-60%, рассказал начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
"Мы прогнозируем, что, скорее всего, явка превысит 50%. Она будет колебаться где-то в интервале 50-60%. Вот примерно такую явку мы ожидаем", - сказал он на Всероссийском электоральном экспертном форуме в Мастерской управления "Сенеж".
Харичев отметил, что, согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в мае 2026 года, 64% россиян заявляют, что пойдут на выборы в сентябре. Среди информированных об избирательной кампании граждан явку декларируют более 75%.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
2 февраля, 12:05
 
