В ДНР ликвидировали британского наемника ВСУ, пишут СМИ
22:15 23.05.2026
В ДНР ликвидировали британского наемника ВСУ, пишут СМИ

Mirror: в ДНР ликвидировали воевавшего за Украину британского наемника

  • Британский наемник Айртон Редферн, воевавший на стороне Украины, был уничтожен на территории ДНР.
  • О смерти 23-летнего наемника его мать узнала от британской полиции 11 мая.
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Украины, был уничтожен на территории ДНР, следует из публикации газеты Mirror, ссылающейся на его мать.
"Айртон Редферн из Южного Девона погиб в Донецкой области (на территории ДНР в России - ред.) 9 мая после того, как в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, поддерживающему украинскую армию", - пишет издание.
Уточняется, что о смерти 23-летнего наемника его мать узнала от британской полиции 11 мая.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть наемника, отметив, что находится "в контакте с украинскими властями" по этому поводу.
До того, как стать наемником, Редферн с 17 лет служил в британских Королевских ВВС. Отмечается, что он проходил обучение на базе ВВС "Хонингтон".
Сослуживец Редферна Бен Кинг, который был его наставником в ВВС, описал наемника как "привлекательного негодяя" (lovable rogue). Этот термин в британских СМИ используется по отношению к умершим, которые при жизни были неприятными людьми с нехорошими склонностями.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
