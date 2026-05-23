Украинские дроны атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
18:37 23.05.2026 (обновлено: 20:07 23.05.2026)
Украинские дроны атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
  • Повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала, пострадавших нет.
  • Зафиксировано не менее десяти ударов БПЛА.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Не менее десяти украинских беспилотников атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что обстановка остается крайне напряженной, интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
