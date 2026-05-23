Новосибирские врачи спасли девочку со сложнейшим пороком сердца

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина из Новосибирска помогли коллегам в Иркутске спасти от сложнейшего порока сердца 5-месячную девочку, сообщили РИА Новости в центре Мешалкина.

Речь идет о сочетающем сразу четыре аномалии пороке сердца – тетраде Фалло. Всего пять лет назад в Иране была разработана уникальная технология радикальной коррекции этого порока. В России пока выполнено не более 50 таких операций и центр Мешалкина – один из лидеров в этом направлении.

"Это самый маленький ребенок и по возрасту, и по весу, которому мы на данный момент провели такую операцию, поэтому в работе в Иркутске участвовала вся наша команда", - приводит клиника слова заведующего научно-исследовательским отделом врожденных пороков сердца НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Ильи Сойнова.

В ходе операции пораженный клапан легочной артерии у пятимесячной девочки заменили не искусственным протезом, а клапаном, сформированным из собственной ткани пациентки – ушка правого предсердия. В этом главная суть новой технологии. Такой клапан должен расти вместе с ребенком, что позволит избежать повторных операций по его замене.

Также врачи закрыли дефект перегородки, иссекли гипертрофированную сердечную мышцу и выполнили пластику выводного отдела желудочка. Сейчас девочка восстанавливается после операции.