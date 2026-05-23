Новосибирские врачи спасли девочку со сложнейшим пороком сердца
17:21 23.05.2026 (обновлено: 17:34 23.05.2026)
Новосибирские врачи спасли девочку со сложнейшим пороком сердца

Новосибирские врачи прооперировали девочку со сложнейшим пороком сердца

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/ВКонтактеСпециалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина из Новосибирска проводят операцию 5-месячной девочке
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/ВКонтакте
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирские врачи помогли коллегам в Иркутске провести операцию по спасению 5-месячной девочки от сложнейшего порока сердца.
  • Операция была проведена с использованием новой технологии, разработанной в Иране, которая позволяет заменять пораженный клапан легочной артерии на клапан, сформированный из собственной ткани пациентки.
НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина из Новосибирска помогли коллегам в Иркутске спасти от сложнейшего порока сердца 5-месячную девочку, сообщили РИА Новости в центре Мешалкина.
Речь идет о сочетающем сразу четыре аномалии пороке сердца – тетраде Фалло. Всего пять лет назад в Иране была разработана уникальная технология радикальной коррекции этого порока. В России пока выполнено не более 50 таких операций и центр Мешалкина – один из лидеров в этом направлении.
"Это самый маленький ребенок и по возрасту, и по весу, которому мы на данный момент провели такую операцию, поэтому в работе в Иркутске участвовала вся наша команда", - приводит клиника слова заведующего научно-исследовательским отделом врожденных пороков сердца НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Ильи Сойнова.
В ходе операции пораженный клапан легочной артерии у пятимесячной девочки заменили не искусственным протезом, а клапаном, сформированным из собственной ткани пациентки – ушка правого предсердия. В этом главная суть новой технологии. Такой клапан должен расти вместе с ребенком, что позволит избежать повторных операций по его замене.
Также врачи закрыли дефект перегородки, иссекли гипертрофированную сердечную мышцу и выполнили пластику выводного отдела желудочка. Сейчас девочка восстанавливается после операции.
"Благодаря сотрудничеству с ведущим кардиохирургическим центром страны мы последовательно расширяем спектр высокотехнологичных операций для детей с врожденными пороками сердца. Теперь у наших пациентов есть возможность получать лучшее в стране лечение прямо в Иркутске", - отметил главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов, его слова приводит пресс-служба ИГОДКБ.
