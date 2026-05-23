СМИ: Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке в 2028 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после решения главы нацразведки Тулси Габбард уйти в отставку оказался в "еще большей изоляции", рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года, утверждает издание Daily Mail со ссылкой на источники.
"Джей Ди Вэнс, который после отставки Тулси Габбард теперь остался одиноким "голубем" в кабинете (президента США) Дональда Трампа, оказался в еще большей изоляции, чем когда-либо, и даже рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года", – пишет СМИ.
Издание отмечает, что изоляция Вэнса усилилась на фоне роста влияния госсекретаря Марко Рубио, которого собеседники Daily Mail называют доминирующим голосом по внешней политике в окружении Трампа.
