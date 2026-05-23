Вдове погибшего военкора РИА Новости вручили автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вдове военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации, Екатерине Журавлевой вручили автомобиль в рамках благотворительной программы "Мы помним".
- Благотворительная акция состоялась в субботу в Москве в рамках XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вдове военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне спецоперации из-за обстрела ВСУ, Екатерине Журавлевой вручили автомобиль в рамках благотворительной программы "Мы помним", передает корреспондент РИА Новости.
Благотворительная акция состоялась в субботу в Москве в рамках XX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, который посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Торжественная церемония вручения автомобиля семье военкора " РИА Новости" Ростислава Журавлева в СК "Баскет Холл" в Москве. Военкор Ростислав Журавлев погиб в июле 2023 года в Запорожской области, вручение автомобиля его семье проходит в рамках Благотворительной программы "Мы помним".
Торжественная церемония вручения автомобиля семье военкора " РИА Новости" Ростислава Журавлева в СК "Баскет Холл" в Москве. Военкор Ростислав Журавлев погиб в июле 2023 года в Запорожской области, вручение автомобиля его семье проходит в рамках Благотворительной программы "Мы помним".
Ключи от автомобиля Belgee S50 вручил губернатор Курской области, секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн. Во время церемонии он заявил, что без журналистов мир не знал бы правды.
"Журналисты не идут в атаку, не носят оружие. Их оружие - это слово, это правда. И поэтому они идут в одном строю с нашими защитниками, с нашими героями. Без журналистов и Россия, и мир не знали бы всей правды того, что происходит сегодня, того, какие подвиги совершают наши ребята", - сказал Хинштейн во время церемонии.
Ростислав работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО он отправился в командировку в зону боевых действий: сначала - в ДНР, затем - в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его удостоили премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно.
9 ноября 2025, 20:07