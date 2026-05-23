Рейтинг@Mail.ru
США предупредили Японию о задержках при поставке Tomahawk, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 23.05.2026
США предупредили Японию о задержках при поставке Tomahawk, сообщают СМИ

FT: США предупредили Японию о задержках при поставке 400 ракет Tomahawk

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет Tomahawk.
  • Задержки связаны с восполнением боеприпасов, которые были значительно истощены во время военной кампании против Ирана.
  • Поставки ракет в Японию могут быть сдвинуты на два года.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет Tomahawk на фоне восполнения боеприпасов, истощенных из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на несколько источников.
В апреле агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Вашингтон уведомил Токио о том, что поставки по его заказу на порядка 400 ракет к марту 2028 года будут осуществляться с перебоями.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток, пишет WT
Вчера, 22:12
Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми о задержке поставок ранее в мае.
"США предупредили Японию о том, чтобы она ожидала серьезные задержки при поставке 400 ракет Tomahawk по мере того, как Пентагон уделяет внимание восполнению боеприпасов, которые были значительно истощены во время военной кампании против Ирана", - говорится в публикации газеты.
Как отметил неназванный источник, знакомый с ситуацией, Вашингтон предупредил о том, что задержки могут сдвинуть первоначальный срок поставок ракет Японии на два года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Трамп заявил, что скоро примет решение о возобновлении конфликта с Ираном
Вчера, 18:45
 
В миреСШАЯпонияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала