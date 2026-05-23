США предупредили Японию о задержках при поставке Tomahawk, сообщают СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет Tomahawk на фоне восполнения боеприпасов, истощенных из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми о задержке поставок ранее в мае.
"США предупредили Японию о том, чтобы она ожидала серьезные задержки при поставке 400 ракет Tomahawk по мере того, как Пентагон уделяет внимание восполнению боеприпасов, которые были значительно истощены во время военной кампании против Ирана", - говорится в публикации газеты.
Как отметил неназванный источник, знакомый с ситуацией, Вашингтон предупредил о том, что задержки могут сдвинуть первоначальный срок поставок ракет Японии на два года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.