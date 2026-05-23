США хотят увеличить численность армии в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США намерены увеличить численность армии в 2027 году, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
- Сейчас в американской армии служат порядка 1,8 миллиона человек.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США в 2027 году намерены еще больше увеличить численность американской армии, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне реформы ведомства по преодолению кризиса комплектования.
В мае председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что в настоящее время в американской армии служат порядка 1,8 миллиона человек.
Хегсет добавил, что армия США полностью выполнила свои цели на 2026 год по приему рекрутов.
Ранее руководство американской армии было вынуждено повысить возрастной порог для новобранцев в сухопутные войска с 35 до 42 лет и упростить набор кандидатов с судимостью за марихуану, выяснило РИА Новости, изучив обновленный регламент армии. Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах.