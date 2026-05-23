Рейтинг@Mail.ru
США хотят увеличить численность армии в 2027 году - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 23.05.2026
США хотят увеличить численность армии в 2027 году

Хегсет: США намерены увеличить численность армии в 2027 году

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США намерены увеличить численность армии в 2027 году, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
  • Сейчас в американской армии служат порядка 1,8 миллиона человек.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США в 2027 году намерены еще больше увеличить численность американской армии, заявил в субботу шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне реформы ведомства по преодолению кризиса комплектования.
В мае председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что в настоящее время в американской армии служат порядка 1,8 миллиона человек.
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
СМИ: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство
Вчера, 13:34
"В следующем году, когда мы увеличим численность армии, она будет еще больше", - сказал Хегсет, выступая перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк.
Хегсет добавил, что армия США полностью выполнила свои цели на 2026 год по приему рекрутов.
Ранее руководство американской армии было вынуждено повысить возрастной порог для новобранцев в сухопутные войска с 35 до 42 лет и упростить набор кандидатов с судимостью за марихуану, выяснило РИА Новости, изучив обновленный регламент армии. Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022-2023 годах.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СМИ: армия США отменила более 30 программ подготовки в области медицины
22 мая, 09:09
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Пит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала