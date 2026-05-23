Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад должен отреагировать на угрозы Владимира Зеленского в сторону России.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Запад должен отреагировать на угрозы Владимира Зеленского в сторону России, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"Зеленский продолжает эскалацию конфликта. Нападения киевского режима на территорию России каждый день вызывают разрушения и жертвы. Он в открытую угрожает, что на Россию будут лететь ракеты и что даже план ударов на июнь уже утвержден. <…> На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной", — написал он.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
По последним данным, погибли 18 человек, еще 43 получили травмы.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.