Специальная военная операция на Украине
 
17:01 23.05.2026 (обновлено: 21:32 23.05.2026)
"У Москвы есть козырь". В США сообщили Киеву плохие новости

Подполковник ВС США в отставке Дэвис: у Киева нет стратегических козырей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Киева нет стратегических преимуществ в конфликте с Москвой.
  • Дэниел Дэвис отметил, что у Москвы есть козырь — ядерное оружие.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х заявил об отсутствии у Киева каких-либо стратегических преимуществ в конфликте с Москвой.
"У Украины по-прежнему нет стратегических козырей. У нее по-прежнему на миллионы меньше людей, чем у России, а также значительно меньше производственных мощностей. Киев буквально живет за счет экономической поддержки Европы. Россия, с другой стороны, продолжает расширять свою промышленную базу, располагает большими денежными средствами благодаря высоким ценам на нефть, ее запасы боеприпасов значительно выше, чем были ранее. К тому же у Москвы есть козырь: ядерное оружие, которого нет у Украины", — написал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
