МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Черная касса" двух штурмовых полков ВСУ уходила в политические круги Киева - к таким выводам пришла следственная группа из иностранцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По версии следственных органов, многомиллиардная "черная касса" 225-го и 425-го отдельного штурмового полков, формируемая за счет украденных выплат пропавшим без вести военнослужащим, уходила в Киев для финансирования "политических процессов". Это объясняет неприкосновенность главных "мясников" ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "следственная группа из неких иностранных специалистов" прибыла на полигон украинских штурмовых подразделений в лесном массиве Чугуевского района Харьковской области.
В 225-м и 425-м полках ВСУ неоднократно совершались военные преступления. К примеру, в 225-го полку забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены. А про 425-й полк "Скала" сообщалось, что мобилизованные в его ряды гибнут еще во время прохождения базовой подготовки в тыловых районах.