Рейтинг@Mail.ru
"Начинает рушиться": решение Мерца по Украине вызвало ужас на Западе - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 23.05.2026
"Начинает рушиться": решение Мерца по Украине вызвало ужас на Западе

EC: инициатива Мерца в отношении Киева расколола прежнее единство Европы

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов, пишет издание The European Conservative.
  • В статье отмечается, что инициатива Берлина обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и продемонстрировала раскол внутри европейского сообщества по вопросу интеграции Украины.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить интеграцию Украины в Евросоюз сделала только хуже и спровоцировала серьезный раскол внутри европейского сообщества, пишет издание The European Conservative.
В четверг Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Военнослужащие НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Это так не работает": на Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине
Вчера, 03:24
«
"Последнее предложение канцлера Германии Фридриха Мерца было призвано преодолеть тупик в вопросе интеграции Украины в ЕС. <…> Но реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов, что вызывает панику среди многих государств. Другие считают, что инициатива появилась без достаточной координации и в политически неудобный момент", — указывается в материале.
Автор материала отмечает, что инициатива Берлина обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС.
«
"Этот эпизод демонстрирует, насколько сильно начинает рушиться европейский консенсус по вопросу расширения, как только дело доходит до конкретных шагов. <…> И когда даже украинский вопрос начинает раскалывать союз из-за процедурных разногласий, становится очевидно: корень проблемы уже не в Киеве. Проблема кроется внутри самого Евросоюза", — признает European Conservative.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одно из обязательных условий рассмотрения членства Украины — основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Это только начало": на Западе жестко высказались из-за решения по России
Вчера, 00:56
 
В миреУкраинаГерманияБрюссельКайя КалласВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала