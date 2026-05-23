Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинская армия уже уничтожена на 80 процентов и ее скоро ожидает крах.
- По мнению Макговерна, Владимира Зеленского свергнут из-за коррупционных скандалов.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ подвергнутся уничтожению, а Владимира Зеленского свергнут, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Украинская армия падет и Зеленского свергнут. Я думаю, что его в конце концов свергнут из-за всех этих коррупционных скандалов, которые доказывают, что он такой же коррумпированный, как и все остальные", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что в уничтожении ВСУ заметны значительные успехи.
"Я бы сказал, что украинская армия уже уничтожена на 80 процентов. То есть одна из главных целей СВО — демилитаризация, о которой президент Путин заявил с самого начала СВО, уже почти достигнута", — добавил Макговерн.
На прошлой неделе бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
В воскресенье также российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены Зеленской.