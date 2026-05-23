"Винят во всех бедах": СМИ сообщили об изменении подхода к Украине в Европе - РИА Новости, 23.05.2026
02:12 23.05.2026
"Винят во всех бедах": СМИ сообщили об изменении подхода к Украине в Европе

El Pais: поляки начали винить украинцев во всех бедах, происходящих в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала специальной военной операции в 2022 году отношение поляков к украинцам значительно испортилось, из-за чего Варшава меняет подходы к киевскому режиму, пишет испанское издание El Pais..
  • В публикации говорится, что среди поляков появились те, кто винит украинцев во всех бедах, происходящих в стране, что связано с историческими противоречиями вокруг Волынской резни.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. С начала специальной военной операции в 2022 году отношение поляков к украинцам значительно испортилось, из-за чего Варшава меняет подходы к киевскому режиму, пишет испанское издание El Pais.
"За четыре года демонстрации поддержки и солидарности поляков с Украиной в значительной части общества превратились в антиукраинский нарратив. <…> Со временем среди поляков появились те, кто, кажется, винит во всех бедах, происходящих в стране, украинцев", — отмечается в публикации.
Автор статьи отмечает, что основным фактором ухудшения отношений стали исторические противоречия вокруг Волынской резни, считающейся самым спорным вопросом между двумя странами. По ее словам, это определяет в том числе охлаждение поддержки со стороны Варшавы.
"Даже в правительстве Туска стало заметно изменение отношения к Украине. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш поставил поддержку вступления Украины в ЕС в зависимость от извинений Киева за Волынь. Кроме того, 5 марта вступило в силу решение об отмене специальной защиты для украинских беженцев. Правительство задумало приравнять права украинцев к правам других иностранцев", — указывает издание.
Ранее источник РИА Новости сообщил об усилении негативных настроений в Польше в отношении масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.
В апреле экс-премьер Польши Лешек Миллер признал, что Киеву необходимо пойти на территориальные уступки Москве, чтобы как можно скорее заключить мирное соглашение.
