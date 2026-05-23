МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Если Киев решит начать наступление, то может потерять армию за считанные часы, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"У украинцев сегодня нет никакой других военных возможностей, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов", — отметил он.
По данным Минобороны, в течение недели российская армия освободила пять населенных пунктов, в том числе Верхнюю Терсу в Запорожской области, уничтожив до 7830 военнослужащих противника, 106 бронемашин на различных направлениях спецоперации. При этом войска нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, связанным с ВСУ, и инфраструктуре боевиков.