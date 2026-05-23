Виталий Королев дал старт полумарафону "ЗаБег.РФ" в Твери
Тверская область
 
12:49 23.05.2026
Виталий Королев дал старт полумарафону "ЗаБег.РФ" в Твери

Врио губернатора Тверской области Королев дал старт забегу в столице региона

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев дал старт полумарафону "ЗаБег.РФ", который в десятый раз проводится в областной столице, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что в Тверской области участниками события стали 2,4 тысячи человек.
"Хочу сказать всем участникам: каждый из вас уже победил. Потому что пришел сюда, несмотря на ранее субботнее утро, чтобы заняться спортом. Сегодня всем желаю показать настоящий тверской характер. А мы, в свою очередь, будем делать все для того, чтобы спорт в Тверской области развивался", – обратился к участникам забега Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
В забегах принимают участие взрослые и дети в возрасте от шести лет. Для спортсменов и любителей организованы четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 и 21,1 километра. Маршруты проходят по видовым улицам Твери, где расположены различные достопримечательности – Путевой дворец, Спасо-Преображенский собор, Староволжский мост, набережная Афанасия Никитина. Для участников "ЗаБега.РФ" подготовлена развлекательная программа и активности.
Полумарафон стал первым в этом году масштабным забегом в Верхневолжье. Однако 30 мая в Твери пройдет "Зеленый марафон", участниками которого станут дети и взрослые, а также спортсмены с ограничениями по здоровью. Затем 2 августа в областной столице состоится традиционный Тверской полумарафон, участники которого смогут выбрать комфортную для себя дистанцию – 500 метров, 1,5,10 или 21,1 километра.
 
Тверская областьВиталий КоролевТверь
 
 
