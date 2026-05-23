ТЦК в Родинском в ДНР пытались мобилизовать инвалида второй группы

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Житель населенного пункта Родинское в ДНР Михаил Скирда рассказал РИА Новости, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались вручить ему повестку, несмотря на инвалидность второй группы и серьезные проблемы со здоровьем.

По словам собеседника агентства, представители ТЦК пришли к нему домой с уже заранее заполненной повесткой. Мужчина отметил, что сразу попытался объяснить им свое состояние и возмутился происходящим.

"Я инвалид второй группы. Мне год до 60 лет. У меня физомат легких, я шахтер, у меня хребет сломан", — рассказал Скирда.

Он пояснил, что физически не способен проходить службу и выполнять боевые задачи.

"Что я тебе буду стрелять? Я стрельну раз — и уже не вылезу никуда", — заявил беженец.

По словам мужчины, сотрудники ТЦК после конфликта все же начали проверять его документы и медицинские данные. Скирда рассказал, что одна из сотрудниц позже признала ошибку.

"Извините, Михаилыч, произошла ошибка", — процитировал он слова представительницы ТЦК.

Он добавил, что один из сотрудников продолжал настаивать, что ему все равно необходимо приехать в военкомат и показать медицинские снимки позвоночника.