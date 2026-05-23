В КБР объявили беспилотную опасность

НАЛЬЧИК, 23 мая - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
