Трамп заявил, что сделка с Ираном почти согласована
23:35 23.05.2026 (обновлено: 23:59 23.05.2026)
Трамп заявил, что сделка с Ираном почти согласована

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
  • Окончательные аспекты и детали сделки обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Соглашение с Ираном почти согласовано, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сделка в значительной степени согласована, подлежит окончательному утверждению между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими перечисленными странами", — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что среди всего прочего в рамках сделки будет открыт Ормузский пролив. Окончательные детали соглашения сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.
Президент США также отметил, что переговорил с представителями ближневосточных стран — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна — по поводу Ирана и "всего, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающемся мира".
Глава Белого дома ранее заявлял, что итоговый проект не позволит Ирану получить ядерное оружие. По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить "хорошую" сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.
