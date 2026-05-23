Трамп заявил, что сделка с Ираном почти согласована

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Соглашение с Ираном почти согласовано, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сделка в значительной степени согласована, подлежит окончательному утверждению между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими перечисленными странами", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что среди всего прочего в рамках сделки будет открыт Ормузский пролив. Окончательные детали соглашения сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время.
Глава Белого дома ранее заявлял, что итоговый проект не позволит Ирану получить ядерное оружие. По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить "хорошую" сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.