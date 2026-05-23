СМИ: Трамп пригрозил Ирану сильным ударом, если сделка не будет достигнута
20:29 23.05.2026
СМИ: Трамп пригрозил Ирану сильным ударом, если сделка не будет достигнута

CBS: Трамп пригрозил Ирану очень сильным ударом, если сделка не будет достигнута

© REUTERS / Nathan Howard — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. 23.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News пригрозил Ирану очень сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
  • Трамп сказал, что если США и Иран не придут к соглашению, возникнет ситуация, при которой ни по одной стране никогда не наносили такого сильного удара, какой вот-вот нанесут по Ирану.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News пригрозил Ирану очень сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
Ранее Трамп заявил в интервью Axios, что оценивает шансы на сделку с Ираном "ровно 50 на 50" и отметил, что к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном.
"Трамп заявил, что, если США и Иран не придут к соглашению, возникнет ситуация, при которой ни по одной стране никогда не наносили такого сильного удара, какой вот-вот нанесут по ним", – говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
