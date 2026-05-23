США и Иран стали гораздо ближе к сделке, заявил Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран стали гораздо ближе к сделке, заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS.
Глава Белого дома также утверждает, что итоговое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, иначе он "даже не стал бы это обсуждать". По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован.
Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить хорошую сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.
По данным The Wall Street Journal, Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану и продолжить переговоры. Ранее он отвергал мирные предложения. При этом подчеркивалось, что между сторонами продолжается перемирие. Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон выдвинул пять условий для прекращения конфликта. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
По сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.