США и Иран стали гораздо ближе к сделке, заявил Трамп
19:03 23.05.2026 (обновлено: 20:04 23.05.2026)
США и Иран стали гораздо ближе к сделке, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.
  • Он утверждает, что итоговое соглашение не позволит Тегерану получить ядерное оружие.
  • По его словам, в результате сделки вопрос иранского обогащенного урана будет решен.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран стали гораздо ближе к сделке, заявил президент Дональд Трамп в интервью CBS.
"Переговорщики США и Ирана "гораздо ближе" к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами. <...> Трамп отказался раскрыть детали договора, но сказал, что "с каждым днем все становится лучше и лучше", — говорится в публикации.
Глава Белого дома также утверждает, что итоговое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, иначе он "даже не стал бы это обсуждать". По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован.
Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить хорошую сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.
По данным The Wall Street Journal, Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану и продолжить переговоры. Ранее он отвергал мирные предложения. При этом подчеркивалось, что между сторонами продолжается перемирие. Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон выдвинул пять условий для прекращения конфликта. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
По сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
