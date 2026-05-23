Трамп заявил, что скоро примет решение о возобновлении конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил изданию Axios, что, вероятно, к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном.
- Трамп сообщил, что США сейчас продолжают переговоры с Ираном, стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил изданию Axios, что, вероятно, к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном.
"Трамп заявил Axios в субботу, что... вероятно, к воскресенью примет решение о том, возобновлять ли войну", – сообщает издание.