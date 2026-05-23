18:43 23.05.2026 (обновлено: 18:53 23.05.2026)
Шансы на сделку с Ираном ровно 50 на 50, заявил Трамп

© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что шансы на сделку с Ираном он оценивает "ровно 50 на 50".
  • Трамп планирует встретиться позднее в субботу со своими переговорщиками, чтобы обсудить последнее предложение Ирана.
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что в субботу планирует встретиться со своими переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана, шансы на сделку он оценивает "ровно 50 на 50".
"Трамп заявил, что шансы на то, удастся ли ему заключить "хорошую" сделку или же "разнести их", составляют "ровно 50 на 50", – цитирует издание американского лидера.
Издание Axios также сообщает со ссылкой на Трампа, что президент США планирует встретиться позднее в субботу со своими переговорщиками, чтобы обсудить последнее предложение Ирана.
Ранее Трамп сообщил, что США сейчас продолжают переговоры с Ираном, стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию.
