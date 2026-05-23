Шансы на сделку с Ираном ровно 50 на 50, заявил Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что в субботу планирует встретиться со своими переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана, шансы на сделку он оценивает "ровно 50 на 50".
"Трамп заявил, что шансы на то, удастся ли ему заключить "хорошую" сделку или же "разнести их", составляют "ровно 50 на 50", – цитирует издание американского лидера.
Ранее Трамп сообщил, что США сейчас продолжают переговоры с Ираном, стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию.