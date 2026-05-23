Трамп опубликовал карту с Ираном в цветах американского флага

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение карты Ближнего Востока, на которой территория Ирана закрашена в цвета американского флага.

Трамп не пояснил, в связи с чем была сделана такая публикация.