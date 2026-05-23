Трамп опубликовал карту с Ираном в цветах американского флага

17:54 23.05.2026
Трамп опубликовал карту Ближнего Востока с Ираном в цветах флага США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту Ближнего Востока.
  • На карте территория Ирана закрашена в цвета американского флага.
  • Изображение сопровождается подписью "Соединенные Штаты Ближнего Востока?".
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение карты Ближнего Востока, на которой территория Ирана закрашена в цвета американского флага.
На картинке, размещенной в аккаунте Трампа в Truth Social, изображена карта региона с подписью: "Соединенные Штаты Ближнего Востока?".
При этом Иран на карте окрашен в цвета флага США. Остальные страны не тронуты.
Трамп не пояснил, в связи с чем была сделана такая публикация.
