Трамп опубликовал карту с Ираном в цветах американского флага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту Ближнего Востока.
- На карте территория Ирана закрашена в цвета американского флага.
- Изображение сопровождается подписью "Соединенные Штаты Ближнего Востока?".
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение карты Ближнего Востока, на которой территория Ирана закрашена в цвета американского флага.
На картинке, размещенной в аккаунте Трампа в Truth Social, изображена карта региона с подписью: "Соединенные Штаты Ближнего Востока?".
Трамп не пояснил, в связи с чем была сделана такая публикация.
Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном
Вчера, 17:01