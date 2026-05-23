Рейтинг@Mail.ru
Трамп-младший тихо поженился еще до свадьбы на Багамах, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 23.05.2026 (обновлено: 15:45 23.05.2026)
Трамп-младший тихо поженился еще до свадьбы на Багамах, пишут СМИ

People: Трамп-младший поженился еще до свадьбы на Багамах

© AP Photo / Jacquelyn MartinТрамп-младший и модель Беттина Андерсон
Трамп-младший и модель Беттина Андерсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Трамп-младший и модель Беттина Андерсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон уже поженились, несмотря на то что их свадьба ожидается позже.
  • Церемония бракосочетания прошла 21 мая во Флориде.
  • Для Трампа-младшего это уже второй брак.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сын американского лидера Дональд Трамп-младший и модель Беттина Андерсон, чья свадьба ожидается на этих выходных без участия отца жениха, на самом деле уже тихо поженились два дня назад, сообщает журнал People со ссылкой на разрешение на заключение брака.
Трамп-младший объявил о помолвке в декабре 2025 года. Его отец, президент США Дональд Трамп, дал понять, что вряд ли сможет присутствовать на свадьбе на Багамских островах из-за Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Рубио побыл диджеем на свадьбе
3 мая, 11:06
"Как следует из попавшего в распоряжение People разрешения на заключение брака, эта пара уже тихо поженилась в четверг, 21 мая", - сообщает издание.
Согласно документу, церемония бракосочетания прошла в доме сестры-близнеца Андерсон Кристины в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж Кристины, адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон. На документе стоят подписи Трампа-младшего и Андерсон.
Для Трампа-младшего это уже второй брак. С 2003 по 2018 год он был женат на модели Ванессе Кей Хейден, у них родилось пятеро детей. Затем он обручился с телеведущей и фотомоделью Кимберли Гилфойл, однако помолвка была расторгнута в 2024 году. Это не помешало Трампу-старшему в том же году предложить ее на должность посла США в Греции, которую она в итоге заняла в сентябре 2025 года.
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Экс-военный рассказал, зачем Трампу шестиэтажный бункер в Белом доме
Вчера, 07:38
 
В миреСШАБагамыБагамские ОстроваДональд Трамп-младшийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала