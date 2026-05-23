Трамп-младший тихо поженился еще до свадьбы на Багамах, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сын американского лидера Дональд Трамп-младший и модель Беттина Андерсон, чья свадьба ожидается на этих выходных без участия отца жениха, на самом деле уже тихо поженились два дня назад, сообщает журнал People со ссылкой на разрешение на заключение брака.
Трамп-младший объявил о помолвке в декабре 2025 года. Его отец, президент США Дональд Трамп, дал понять, что вряд ли сможет присутствовать на свадьбе на Багамских островах из-за Ирана.
"Как следует из попавшего в распоряжение People разрешения на заключение брака, эта пара уже тихо поженилась в четверг, 21 мая", - сообщает издание.
Согласно документу, церемония бракосочетания прошла в доме сестры-близнеца Андерсон Кристины в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж Кристины, адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон. На документе стоят подписи Трампа-младшего и Андерсон.
Для Трампа-младшего это уже второй брак. С 2003 по 2018 год он был женат на модели Ванессе Кей Хейден, у них родилось пятеро детей. Затем он обручился с телеведущей и фотомоделью Кимберли Гилфойл, однако помолвка была расторгнута в 2024 году. Это не помешало Трампу-старшему в том же году предложить ее на должность посла США в Греции, которую она в итоге заняла в сентябре 2025 года.