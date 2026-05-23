Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пока повременит с новыми ударами по Ирану, пишет газета WSJ.
- По данным издания, политик не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать больше времени дипломатическому процессу.
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В пятницу утром президент Трамп провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. Президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов", — говорится в статье.
Тем не менее, как передают телеканал CBS и портал Axios, хозяин Белого дома якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять планы на длинные выходные в преддверии Дня поминовения. При этом в пятницу сам Трамп объявил, что не сможет поехать на свадьбу сына на Багамах из-за неотложных государственных дел в столице.
Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
В то же время, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
Иран не отпустит Трампа
14 мая, 08:00