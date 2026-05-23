Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану, пишет WSJ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 23.05.2026 (обновлено: 03:35 23.05.2026)
Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану, пишет WSJ

WSJ: Трамп решил дать переговорам с Ираном больше времени

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пока повременит с новыми ударами по Ирану, пишет газета WSJ.
  • По данным издания, политик не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать больше времени дипломатическому процессу.
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В пятницу утром президент Трамп провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана. Президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Пора кончать: Россия предлагает США серьезно обсудить бомбардировку Ирана
17 мая, 08:00
Тем не менее, как передают телеканал CBS и портал Axios, хозяин Белого дома якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять планы на длинные выходные в преддверии Дня поминовения. При этом в пятницу сам Трамп объявил, что не сможет поехать на свадьбу сына на Багамах из-за неотложных государственных дел в столице.
Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
В то же время, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран не отпустит Трампа
14 мая, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала