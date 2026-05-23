В Армении арестовали оппозиционного политика Теваняна

ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента, лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, которого премьер-министр Никол Пашинян обвинил в измене родине.
Ранее Центризбирком дал согласие на уголовное преследование политика. После этого он поехал в Следственный комитет, где его задержали сотрудники Службы национальной безопасности.
"Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", — говорится в заявлении партии.
В отношении политика начали уголовное производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Он назвал обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат Теваняна Арам Орбелян заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.