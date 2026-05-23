В Армении арестовали оппозиционного политика Теваняна

Политик Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване

ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента, лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, которого премьер-министр Никол Пашинян обвинил в измене родине.

Ранее Центризбирком дал согласие на уголовное преследование политика. После этого он поехал в Следственный комитет, где его задержали сотрудники Службы национальной безопасности.

« "Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", — говорится в заявлении партии.

В отношении политика начали уголовное производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Он назвал обвинения смешными и абсурдными.