В Армении арестовали оппозиционного политика Теваняна
22:45 23.05.2026 (обновлено: 23:29 23.05.2026)
В Армении суд на два месяца арестовал кандидата в депутаты парламента Теваняна

Политик Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване
Политик Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
  • Суд в Ереване арестовал лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна на два месяца.
  • В отношении политика начали уголовное производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж".
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента, лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, которого премьер-министр Никол Пашинян обвинил в измене родине.
Ранее Центризбирком дал согласие на уголовное преследование политика. После этого он поехал в Следственный комитет, где его задержали сотрудники Службы национальной безопасности.
"Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", — говорится в заявлении партии.
В отношении политика начали уголовное производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Он назвал обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат Теваняна Арам Орбелян заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
