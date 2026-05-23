Суд в Москве отправил в СИЗО экс-сенатора Василия Думу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО бывшего сенатора Василия Думу по обвинению в покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там уточнили, что с ним по делу арестован адвокат Дмитрий Клеточкин.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича, обвиняемых в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - рассказали в пресс-службе инстанции.