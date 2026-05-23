17:58 23.05.2026 (обновлено: 19:12 23.05.2026)
Власти ЛНР установили личности 17 погибших при ударе ВСУ по колледжу

Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
  • В ЛНР опознали 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в Старобельске.
  • Местонахождение четырех человек остается неизвестным.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В ЛНР установили личности 17 из 18 студентов, погибших при ударе по педагогическому колледжу, сообщили в администрации главы республики.
"Число погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Травмы получили 43 подростка, местонахождение еще четырех остается неизвестным. Списки погибших и раненых обновляют в канале администрации главы ЛНР.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
