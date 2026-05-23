Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа

Власти ЛНР установили личности 17 погибших при ударе ВСУ по колледжу

В ЛНР опознали 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж в Старобельске.

Местонахождение четырех человек остается неизвестным.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В ЛНР установили личности 17 из 18 студентов, погибших при ударе по педагогическому колледжу, сообщили в администрации главы республики.

« "Число погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ увеличилось до 18. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших", — говорится в публикации на платформе " Макс ".

Травмы получили 43 подростка, местонахождение еще четырех остается неизвестным. Списки погибших и раненых обновляют в канале администрации главы ЛНР.

Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.

