© AP Photo / Eric Gay Тестовый полет обновленной версии космического корабля Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика

В США зафиксировали аномалию во время испытательного полета Starship

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральное управление гражданской авиации США зафиксировало аномалию во время испытаний космического корабля Starship.

Она затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над Мексиканским заливом.

Обломки упали в опасную зону, сообщений о пострадавших или повреждении имущества нет.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало аномалию с ракетным ускорителем во время испытаний космического корабля Starship.

Ночью он вернулся на Землю после полета. Миссия стала уже 12-м тестом аппарата, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе

« 22 мая . Аномалия затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над заливом Америки ", — говорится на "FAA осведомлено об аномалии, возникшей во время 12-й полетной миссии SpaceX Starship, запущенной в Техасе. Аномалия затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над заливом Америки", — говорится на сайте управления авиации.

По его данным, обломки носителя упали в опасную зону. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества нет. Авиарегулятор позднее даст оценку ситуации.