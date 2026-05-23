В США зафиксировали аномалию во время испытательного полета Starship

10:03 23.05.2026 (обновлено: 10:47 23.05.2026)
В США зафиксировали аномалию во время 12-го испытательного полета Starship

© AP Photo / Eric GayТестовый полет обновленной версии космического корабля Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика
Тестовый полет обновленной версии космического корабля Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральное управление гражданской авиации США зафиксировало аномалию во время испытаний космического корабля Starship.
  • Она затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над Мексиканским заливом.
  • Обломки упали в опасную зону, сообщений о пострадавших или повреждении имущества нет.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало аномалию с ракетным ускорителем во время испытаний космического корабля Starship.
Ночью он вернулся на Землю после полета. Миссия стала уже 12-м тестом аппарата, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома Starbase в Техасе.
"FAA осведомлено об аномалии, возникшей во время 12-й полетной миссии SpaceX Starship, запущенной в Техасе 22 мая. Аномалия затронула ускоритель Super Heavy во время его разворота над заливом Америки", — говорится на сайте управления авиации.
По его данным, обломки носителя упали в опасную зону. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества нет. Авиарегулятор позднее даст оценку ситуации.
Новый запуск Starship ранее откладывали несколько раз. В четверг глава SpaceX Илон Маск сообщил об отмене полета в последнюю минуту из-за технических проблем.
