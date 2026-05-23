Экс-военный рассказал, зачем Трампу шестиэтажный бункер в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома строят с учетом угрозы ядерного удара, допустил в беседе с РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

"Скорее всего, он будет защищен от воздействия ядерного оружия и связан с существующими командными центрами", — заявил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет на шесть этажей уходить под землю. Он отметил, что три из них уже построены.

По словам политика, в бункере будут военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний.