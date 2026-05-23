Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный рассказал, зачем Трампу шестиэтажный бункер в Белом доме - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 23.05.2026 (обновлено: 15:25 23.05.2026)
Экс-военный рассказал, зачем Трампу шестиэтажный бункер в Белом доме

Расмуссен: бункер Трампа в Белом доме может быть рассчитан на ядерный удар

© REUTERS / Ken CedenoСтроительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла Белого дома в Вашингтоне
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Строительство бального зала на территории бывшего Восточного крыла Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома строят с учетом угрозы ядерного удара, допустил американский подполковник в отставке Эрл Расмуссен.
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома строят с учетом угрозы ядерного удара, допустил в беседе с РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Скорее всего, он будет защищен от воздействия ядерного оружия и связан с существующими командными центрами", — заявил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Трамп объяснил рост стоимости строительства бального зала в Белом доме
6 мая, 15:15
Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет на шесть этажей уходить под землю. Он отметил, что три из них уже построены.
По словам политика, в бункере будут военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. Стоимость проекта оценивают в 400 миллионов долларов, которые президент привлек из внебюджетных источников.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Пчелы атаковали Белый дом
15 мая, 23:23
 
В миреСШАДональд ТрампЭрл Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала