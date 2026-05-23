Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке возросло до 36.
- Один человек погиб, большинство пострадавших — пожарные и другие спасатели.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на верфи в Нью-Йорке возросло до 36, один человек погиб, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось о том, что из-за пожара и последовавшего за ним взрыва на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке пострадали 16 человек, трое из них получили серьезные травмы.
"Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке... Пострадали 36 человек, большинство из них - пожарные и другие спасатели, погиб один гражданский", - говорится в сообщении агентства.
В комментарии местному отделению телеканала ABC очевидец заявил о двух взрывах. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, серьезные травмы в результате ударной волны от второго взрыва получили пожарный и начальник пожарной инспекции. Причины произошедшего выясняются.
