Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке увеличилось

04:25 23.05.2026 (обновлено: 05:23 23.05.2026)
Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке выросло до 36, есть погибший

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при взрыве на верфи в Нью-Йорке возросло до 36.
  • Один человек погиб, большинство пострадавших — пожарные и другие спасатели.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на верфи в Нью-Йорке возросло до 36, один человек погиб, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось о том, что из-за пожара и последовавшего за ним взрыва на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке пострадали 16 человек, трое из них получили серьезные травмы.
"Один человек погиб после взрыва в пятницу на верфи в Нью-Йорке... Пострадали 36 человек, большинство из них - пожарные и другие спасатели, погиб один гражданский", - говорится в сообщении агентства.
В комментарии местному отделению телеканала ABC очевидец заявил о двух взрывах. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, серьезные травмы в результате ударной волны от второго взрыва получили пожарный и начальник пожарной инспекции. Причины произошедшего выясняются.
