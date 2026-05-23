Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что вовлечение США в конфликты на Украине и в других регионах мира подвергло угрозе всю планету и самих граждан США.
- По словам Христофору, воинственное поведение лишило США возможности вести сразу несколько войн одновременно.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вовлечение Соединенных Штатов в конфликты на Украине и в других регионах мира подвергло угрозе всю планету и самих граждан США, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.
«
"Американцы истощены на Украине, истощены в Иране, истощены в других регионах. Неоконсервативное мышление наносит ущерб всему миру и Соединенным Штатам, а также гражданам США. Они убеждены в том, что эти войны – это безграничная власть, неограниченное оружие, неограниченные деньги. Но это так не работает", — рассказал обозреватель.
По его словам, подобное воинственное поведение уже лишило Соединенные Штаты возможности вести сразу несколько войн одновременно.
«
"И сейчас мы впервые видим, что США сталкиваются с серьезными трудностями по времени. Они не могут вести даже две войны в рамках потенциального третьего конфликта, продолжать бороться с Ираном, продолжать вооружать Израиль, <…> бороться за Украину и вести опосредованную войну против России в течение четырех лет. Просто невозможно продолжать в том же духе и не ожидать трудностей. <…> А все ведь только набирает обороты", — подытожил Христофору.
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана. По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.