Рейтинг@Mail.ru
"Это так не работает": на Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 23.05.2026
"Это так не работает": на Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине

Журналист Христофору: США больше не в состоянии вести сразу несколько войн

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие НАТО во время учений
Военнослужащие НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие НАТО во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что вовлечение США в конфликты на Украине и в других регионах мира подвергло угрозе всю планету и самих граждан США.
  • По словам Христофору, воинственное поведение лишило США возможности вести сразу несколько войн одновременно.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вовлечение Соединенных Штатов в конфликты на Украине и в других регионах мира подвергло угрозе всю планету и самих граждан США, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.
«
"Американцы истощены на Украине, истощены в Иране, истощены в других регионах. Неоконсервативное мышление наносит ущерб всему миру и Соединенным Штатам, а также гражданам США. Они убеждены в том, что эти войны – это безграничная власть, неограниченное оружие, неограниченные деньги. Но это так не работает", — рассказал обозреватель.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Это только начало": на Западе жестко высказались из-за решения по России
Вчера, 00:56
По его словам, подобное воинственное поведение уже лишило Соединенные Штаты возможности вести сразу несколько войн одновременно.
«
"И сейчас мы впервые видим, что США сталкиваются с серьезными трудностями по времени. Они не могут вести даже две войны в рамках потенциального третьего конфликта, продолжать бороться с Ираном, продолжать вооружать Израиль, <…> бороться за Украину и вести опосредованную войну против России в течение четырех лет. Просто невозможно продолжать в том же духе и не ожидать трудностей. <…> А все ведь только набирает обороты", — подытожил Христофору.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Отправим войска в любую страну". США жестко ответили на нападки Европы
22 мая, 08:00
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана. По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
В CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Потенциальные боевые действия потребуют большего расхода боеприпасов, чем в войне с Ираном.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Вы с ума сошли?" В США жестко отреагировали на провал операции Украины
22 мая, 04:03
 
В миреСШАУкраинаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала