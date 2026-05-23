США готовятся к новой волне ударов по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что США готовятся к новой волне ударов по Ирану, в связи с чем американские официальные лица стали отменять планы на выходные.
В пятницу портал Axios со ссылкой на источники также утверждал, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
"Администрация Трампа готовится к новому раунду военных ударов по Ирану... Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяет свои планы на выходные в честь Дня поминовения (в этом году отмечается 25 мая - ред.)", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.