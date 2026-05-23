02:16 23.05.2026
США готовятся к новой волне ударов по Ирану, пишут СМИ

CBS: США готовятся к новой волне ударов по Ирану

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что США готовятся к новой волне ударов по Ирану.
  • Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяют свои планы на выходные в честь Дня поминовения в связи с подготовкой к новому раунду военных ударов по Ирану.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что США готовятся к новой волне ударов по Ирану, в связи с чем американские официальные лица стали отменять планы на выходные.
В пятницу портал Axios со ссылкой на источники также утверждал, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
"Администрация Трампа готовится к новому раунду военных ударов по Ирану... Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяет свои планы на выходные в честь Дня поминовения (в этом году отмечается 25 мая - ред.)", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
