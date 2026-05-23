SpaceX запустила в первый тестовый полет обновленную версию Starship
01:50 23.05.2026
SpaceX со второй попытки запустила в тестовый полет обновленную версию Starship

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания SpaceX запустила в первый тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика.
  • Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для переработанной конструкции (Version 3).
  • В ходе полета планируется протестировать новое поколение аппаратов: увеличенный до 124 метров корабль и ракету-носитель Super Heavy с усовершенствованными двигателями Raptor.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила в первый тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship с космодрома Starbase в техасском Бока-Чика, следует из кадров прямой трансляции.
Ракета оторвалась от стартового стола ровно в 5.30 по центральному американскому времени (1.30 субботы по московскому времени), как и планировалось графиком миссии, согласно прямой трансляции.
Ранее, в пятницу 22 мая, SpaceX была вынуждена отменить запуск. Маск объяснил в соцсети Х, что отмена не связана с техническим состоянием самого аппарата. Он пояснил, что во время финального отсчета не убрался гидравлический стержень, который удерживает рычаг пусковой башни обслуживания.
Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции (Version 3). Кроме того, ракета впервые стартует со второй, абсолютно новой пусковой площадки космодрома в Техасе.
Как сообщает компания SpaceX, в ходе полета планируется протестировать новое поколение аппаратов — увеличенный в высоту до 124 метров корабль и ракету-носитель Super Heavy, которые оснащены усовершенствованными и более мощными двигателями Raptor, общее число которых насчитывает 39 штук.
В рамках испытания ракета наберет высоту, проведет горячее отделение ступеней, после чего ускоритель Super Heavy совершит управляемое приводнение в Мексиканском заливе. Сам корабль Starship выйдет на суборбитальную траекторию и в космосе совершит серию новых маневров для проверки конструкции на предельные нагрузки.
В ходе полета Starship протестирует сброс груза: на борту находятся 20 макетов и два модифицированных спутника Starlink нового поколения.
По данным SpaceX, несколько плиток на корпусе Starship специально покрасили в белый цвет для имитации их повреждения, чтобы протестировать работу камер.
Также в космосе планируется впервые перезапустить один двигатель Raptor.
