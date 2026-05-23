СМИ: Румыния ввела меры безопасности из-за Макса Коржа, как для НАТО - РИА Новости, 23.05.2026
13:32 23.05.2026 (обновлено: 13:59 23.05.2026)
СМИ: Румыния ввела меры безопасности из-за Макса Коржа, как для НАТО

Antena 3: Румыния на концерте Макса Коржа ввела меры безопасности как для НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Румынии ввели повышенные меры безопасности в Бухаресте из-за концерта белорусского певца Макса Коржа.
  • Меры безопасности включают пиротехнический и антитеррористический досмотр, а также присутствие около 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов и разведки.
  • Два матча этапа плей-офф Суперлиги были перенесены, чтобы избежать возможных столкновений поклонников артиста с футбольными фанатами.
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Власти Румынии из-за концерта белорусского певца Макса Коржа ввели в Бухаресте меры безопасности, которые сопоставимы с подготовкой к проведению саммита НАТО, сообщает телеканал Antena 3.
Концерт Коржа в Бухаресте пройдет в субботу, по данным организаторов, ради него приехали 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины.
"Румынские власти усилили меры безопасности вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, введя пиротехнический и антитеррористический досмотр транспортных средств и людей для предотвращения проноса любых опасных предметов. Власти ввели исключительные меры безопасности для концерта белорусского рэпера Макса Коржа, сопоставимые с саммитом НАТО 2008 года", - сообщает телеканал.
На территории Национальной арены будут дежурить около 10 тысяч жандармов, полицейских и сотрудников разведки, включая группы в штатском.
Чтобы избежать возможных столкновений поклонников артиста с футбольными фанатами, жандармерия Бухареста попросила Профессиональную футбольную лигу не планировать матчи на день концерта. В итоге были перенесены два матча этапа плей-офф Суперлиги.
