В Германии отменили выступление певицы Славы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выступление певицы Славы (Анастасии Сланевской) для русскоязычных зрителей в Германии отменили из-за аннулирования визы, предположительно, связанного с ее высказываниями в поддержку курса президента России, сообщил РИА Новости директор артистки Николай Макаров.
"Сегодня планировалось выступление в Германии на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Оно не состоялось из-за отказа в визе. Шенген оформлялся через визовый центр Испании и был одобрен. Но два дня назад виза была аннулирована, как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России. Официально нас о причинах аннулирования никто не извещал", - сказал собеседник агентства.
Макаров добавил, что считает произошедшее политически мотивированным решением.
"В любом случае, это абсолютно политическое решение. Его справедливость комментировать смысла нет. Артистка лишь хотела выступить для зарубежных соотечественников, в очередной раз поддержать и привезти в Германию нашу российскую культуру и язык, а не просто поехать в Европу для развлечения", - уточнил он.
Директор отметил, что ранее Слава неоднократно выступала за рубежом и подобных ситуаций не возникало.
"У Славы было несколько успешных туров в Германии, русскоязычная публика ее там любит, ждет и тепло принимает. Но в этот раз, увы, встреча не состоялась. Мы надеемся, что в будущем бюрократические формальности не станут препятствием для встречи зрителей с артистом", - заключил он.