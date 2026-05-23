В подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте - РИА Новости, 23.05.2026
18:09 23.05.2026 (обновлено: 18:10 23.05.2026)
СК: в подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте дома, возбуждено дело

Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте.
  • Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о том, что истязания носят систематический характер.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина нанес несколько ударов девочке в лифте дома на улице Бояринова в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и главное следственное управление СК РФ по Московской области.
"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен шокирующий видеоролик, где запечатлено, как в лифте одного из домов на улице Бояринова в городском округе Балашиха мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с детьми. Мужчина, запечатленный на ролике, уже установлен, с ним работают правоохранители.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации размещенной в СМИ и социальных сетях возбуждено уголовное дело об истязании местным жителем его несовершеннолетнего ребенка (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в официальном канале подмосковного главка СК РФ.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют информацию о том, что истязания носят систематический характер.
ПроисшествияРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
