Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковной Балашихе отец избил дочь в лифте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о том, что истязания носят систематический характер.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мужчина нанес несколько ударов девочке в лифте дома на улице Бояринова в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и главное следственное управление СК РФ по Московской области.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен шокирующий видеоролик, где запечатлено, как в лифте одного из домов на улице Бояринова в городском округе Балашиха мужчина, выражаясь нецензурной бранью, наносит несколько ударов малолетней девочке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале

Она добавила, что полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с детьми. Мужчина, запечатленный на ролике, уже установлен, с ним работают правоохранители.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации размещенной в СМИ и социальных сетях возбуждено уголовное дело об истязании местным жителем его несовершеннолетнего ребенка (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ)", - говорится в официальном канале подмосковного главка СК РФ.