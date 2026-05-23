Рейтинг@Mail.ru
Песни о победе в России начнут петь совсем скоро, считает Симоньян - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 23.05.2026
Песни о победе в России начнут петь совсем скоро, считает Симоньян

Симоньян: песни о победе на российских улицах начнут петь совсем скоро

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уверена, что скоро на российских улицах начнут петь песни о победе.
  • Она подчеркнула, что важно оставаться сплоченными и не допустить разъединения, которого хочет враг.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Песни о победе на российских улицах начнут петь совсем скоро, уверена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка направила видеообращение участникам Всероссийской стратегической сессии "Реализация государственной национальной политики: эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы", которая проходит в Донецке.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Запад использует Украину как резиновые перчатки, заявила Симоньян
17 мая, 23:31
"Последний бой - он трудный самый, как мы помним из наших великих советских песен, песен победы. Я совершенно убеждена, что совсем скоро мы будем петь эти песни громко на всех улицах наших русских", - сказала Симоньян.
Главное, как отметила главный редактор в обращении, оставаться сплоченными и не допустить разъединения, которого хочет враг.
"Теперь время объединяться, правда. Мы же знаем это, мы верим в это, мы знаем, что это единственный наш путь. Так и будет, я уверена", - заключила Симоньян.
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Мединский прокомментировал реакцию Запада на трагедию в ЛНР
Вчера, 19:09
 
ОбществоРоссияМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала