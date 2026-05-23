00:08 23.05.2026
Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
  • Она призвала пострадавших писать ей. если нужна какая-то помощь.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.
"Все, что могу сказать, если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите. Мы обязательно поможем с Тиграшей", - сказала Симоньян в аудиосообщении в "Макс".
По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.
В Луганске сдают кровь для раненых в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Жители Луганска сдают кровь для раненых при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
Вчера, 20:33
 
Луганская Народная РеспубликаМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеОбщество
 
 
