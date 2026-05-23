Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Она призвала пострадавших писать ей. если нужна какая-то помощь.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.

Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.

"Все, что могу сказать, если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите. Мы обязательно поможем с Тиграшей", - сказала Симоньян в аудиосообщении в "Макс"