Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.
"Все, что могу сказать, если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите. Мы обязательно поможем с Тиграшей", - сказала Симоньян в аудиосообщении в "Макс".
По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.