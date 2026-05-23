01:06 23.05.2026
Сербии крайне сложно сохранять военный нейтралитет, заявил эксперт

Вид с воздуха на Белград, Сербия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербия в нынешних условиях испытывает сложности с сохранением военного нейтралитета, так как окружена государствами НАТО и Евросоюза, заявил Сергей Орджоникидзе.
  • С середины мая на базе «Юг» и на полигоне «Боровац» проходят учения «НАТО-Сербия» с участием около 600 военнослужащих из нескольких стран.
  • По мнению Орджоникидзе, России необходимо более решительно отстаивать свои национальные интересы в контексте расширения НАТО.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сербии в нынешних условиях крайне сложно сохранить военный нейтралитет, поскольку она географически окружена государствами НАТО и Евросоюза, заявил бывший замглавы МИД РФ, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя первые совместные учения Сербии и НАТО.
Учения под названием "НАТО-Сербия", организованные вместе с командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе (JFC Naples) проходят с середины мая на базе "Юг" и на полигоне "Боровац" под городом Буяновац. В них участвуют около 600 военнослужащих армии Сербии, Италии, Румынии, Турции, с присутствуем штабных офицеров и наблюдателей из Великобритании, Италии, ФРГ, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.
"В нынешних условиях Белграду крайне сложно сопротивляться и сохранять декларируемый военный нейтралитет. Если посмотреть на карту, Сербия географически зажата: с военно-политической точки зрения она полностью окружена государствами НАТО, а с экономической - членами Евросоюза", - заявил Орджоникидзе "Известиям".
По мнению Орджоникидзе, сегодня Москве мало просто обозначать свое несогласие с расширением НАТО. Во внешней политике необходимы решимость, напористость и жесткое продвижение собственных национальных интересов, заключил эксперт.
Президент Сербии Александр Вучич в марте анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
