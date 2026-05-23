Сербии крайне сложно сохранять военный нейтралитет, заявил эксперт

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сербии в нынешних условиях крайне сложно сохранить военный нейтралитет, поскольку она географически окружена государствами НАТО и Евросоюза, заявил бывший замглавы МИД РФ, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя первые совместные учения Сербии и НАТО.

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.