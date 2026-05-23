Самусенко победил на первом этапе турнира "Маре Нострум" в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 м на спине на первом этапе международного турнира «Маре Нострум» в Монако с результатом 53,47 секунды.
- Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брассом, уступив только представителю Нидерландов Каспару Корбо.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 м на спине на первом этапе международного турнира "Маре Нострум" в Монако.
С результатом 53,47 секунды Самусенко опередил аргентинца Улисеса Саравию (отставание 0,11 секунды) и венгра Адама Яшо (+0,98).
Евгения Чикунова стала третьей на 100-метровке брассом с результатом 1.07,55. Первое место у канадки Алексан Лепаж (1.06,80), второе - у нидерландки Тес Схаутен (+0,32).
Кирилл Пригода (+0,40) и Александр Жигалов (+1,90) завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брассом, уступив только представителю Нидерландов Каспару Корбо (2.09,11).