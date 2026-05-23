Билеты на пассажирский поезд в руках мужчины на железнодорожном вокзале. Архивное фото

РЖД рассказали, как не попасть на мошенников при покупке билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ РЖД рекомендует покупать билеты через официальные онлайн-ресурсы, кассы на вокзалах или у аккредитованных агентов.

Компания отмечает сокращение жалоб на мошенничество в этой сфере благодаря принятым мерам.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Покупать билеты на поезда нужно через официальные онлайн-ресурсы РЖД, в кассах на вокзалах или через аккредитованных агентов, рассказали РИА Новости в компании.

Перевозчик ранее подчеркивал, что ведет системную работу по защите от мошеннических схем в этой сфере. Он фиксирует кратное сокращение жалоб со стороны пассажиров.

"Билеты следует приобретать только через официальные каналы продаж: сайт rzd.ru, мобильное приложение " РЖД Пассажирам", билетные кассы на вокзалах или у аккредитованных агентов. Это гарантирует подлинность проездного документа, возврат средств при отказе от поездки и актуальное расписание", — сообщили в компании.

Для удобства россиян заработал сервис "Лист ожидания". Он позволяет оформить запрос в случае отсутствия мест, а при их появлении система автоматически уведомит пассажира или оформит билет, если он дал согласие на это.

« "Это еще один безопасный способ планировать поездку, не прибегая к услугам сомнительных посредников", — добавили в РЖД.

Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, в прошлом году жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. В РЖД поясняли, что причиной этому отчасти стали боты-перекупщики.