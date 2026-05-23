07:24 23.05.2026 (обновлено: 15:28 23.05.2026)
РЖД рассказали, как не попасть на мошенников при покупке билетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД рекомендует покупать билеты через официальные онлайн-ресурсы, кассы на вокзалах или у аккредитованных агентов.
  • Компания отмечает сокращение жалоб на мошенничество в этой сфере благодаря принятым мерам.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Покупать билеты на поезда нужно через официальные онлайн-ресурсы РЖД, в кассах на вокзалах или через аккредитованных агентов, рассказали РИА Новости в компании.
Перевозчик ранее подчеркивал, что ведет системную работу по защите от мошеннических схем в этой сфере. Он фиксирует кратное сокращение жалоб со стороны пассажиров.
"Билеты следует приобретать только через официальные каналы продаж: сайт rzd.ru, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", билетные кассы на вокзалах или у аккредитованных агентов. Это гарантирует подлинность проездного документа, возврат средств при отказе от поездки и актуальное расписание", — сообщили в компании.
Для удобства россиян заработал сервис "Лист ожидания". Он позволяет оформить запрос в случае отсутствия мест, а при их появлении система автоматически уведомит пассажира или оформит билет, если он дал согласие на это.
"Это еще один безопасный способ планировать поездку, не прибегая к услугам сомнительных посредников", — добавили в РЖД.
Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, в прошлом году жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. В РЖД поясняли, что причиной этому отчасти стали боты-перекупщики.
Замгендиректора компании Иван Колесников прошлым летом рассказал в интервью РИА Новости, что перевозчик сделал достаточно много для решения проблемы и борется со спекулянтами с помощью IT-решений.
