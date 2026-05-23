МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США и их союзникам необходимо немедленно принудить Киев к признанию поражения в конфликте, чтобы предотвратить катастрофическое столкновение с Россией и не допустить начала ядерной войны, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.
"Белоруссия провела полномасштабные учения по применению ядерного арсенала, предоставленного ей Россией. <…> А украинцы продолжают совершать глупости. Люди должны понять, что Украина проиграла эту войну. Украина не может выиграть эту войну. Думать иначе — это вымысел. Сейчас Украина вместо того, чтобы достойно принять поражение, пытается использовать это поражение против России. <…> Мы должны остановить это безумие прямо сейчас", — призвал он.
По мнению эксперта, дальнейшая эскалация со стороны западных стран и опасные действия киевского режима могут вынудить Москву пойти на крайние меры для защиты своего суверенитета.
"Мы должны прекратить подталкивать русских к тому, чтобы они поверили, что единственным оставшимся для них вариантом является превентивное применение ядерного оружия, чтобы помешать Западу в целом дать Украине возможность нанести России экзистенциальный вред. <…> Россия дала нам все шансы на деэскалацию, на отступление. И сегодня у нас есть именно такой шанс. Мы должны сказать украинцам, что война окончена. Вы не победите! То, что вы сейчас пытаетесь сделать, — это создать конфликт между НАТО и Россией, в котором, как вы считаете, НАТО придет к вам на помощь. Этого не произойдет", — добавил Риттер.
На этой неделе Минобороны России сообщило о проведении ядерных учений совместно с ВС Белоруссии. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.
Во время маневров также отработали совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.