Силы ПВО за ночь сбили 348 украинских беспилотников

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Военные за ночь сбили 348 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В период с 20:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написало ведомство на платформе "Макс".
Бойцы поразили БПЛА в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, в Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18