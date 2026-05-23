Путин назвал зрелищные поединки визитной карточкой XX турнира по дзюдо

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и назвал зрелищные поединки, мастерство и силу воли претендентов на победу визитной карточкой турнира.

"Дорогие друзья! Приветствую вас в Москве на юбилейном, XX Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство, характер и сила воли претендентов на победу по праву считаются визитной карточкой турнира, способствуют росту его популярности", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил благотворительную программу "Мы помним", которую проводят организаторы состязаний - Национальный союз ветеранов дзюдо и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Он подчеркнул, что эта масштабная, востребованная инициатива служит важному делу - сбережению памяти о героях, оказанию помощи семьям наших товарищей, погибших при исполнении профессионального долга.

"За прошедшие годы ваши традиционные соревнования, объединяющие полицейских, военнослужащих, спасателей, команды профильных ведомств из многих стран, завоевали высокий авторитет, стали значимым событием в международном спортивном календаре", - добавил президент.