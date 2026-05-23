Путин назвал зрелищные поединки визитной карточкой XX турнира по дзюдо - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
18:05 23.05.2026
Путин назвал зрелищные поединки визитной карточкой XX турнира по дзюдо

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии.
  • Путин отметил благотворительную программу "Мы помним", которую проводят организаторы состязаний, подчеркнув важность этой инициативы для сохранения памяти о героях и помощи семьям погибших.
  • Президент выразил уверенность, что турнир будет способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества и развитию партнерских связей.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ХХ Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и назвал зрелищные поединки, мастерство и силу воли претендентов на победу визитной карточкой турнира.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в Москве на юбилейном, XX Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство, характер и сила воли претендентов на победу по праву считаются визитной карточкой турнира, способствуют росту его популярности", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил благотворительную программу "Мы помним", которую проводят организаторы состязаний - Национальный союз ветеранов дзюдо и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Он подчеркнул, что эта масштабная, востребованная инициатива служит важному делу - сбережению памяти о героях, оказанию помощи семьям наших товарищей, погибших при исполнении профессионального долга.
"За прошедшие годы ваши традиционные соревнования, объединяющие полицейских, военнослужащих, спасателей, команды профильных ведомств из многих стран, завоевали высокий авторитет, стали значимым событием в международном спортивном календаре", - добавил президент.
Глава государства выразилось уверенность, что турнир пройдет успешно, будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества, развитию партнерских связей и личных контактов. Он пожелал участникам и гостям турнира ярких, незабываемых впечатлений, удачи и всего наилучшего.
