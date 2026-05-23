Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Карпова с 75-летием - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 23.05.2026 (обновлено: 15:52 23.05.2026)

Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Карпова с 75-летием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Карпова с 75-летием.
  • В поздравительной телеграмме Путин отметил значимую общественную и наставническую деятельность Карпова.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил почетного президента Федерации шахмат России, чемпиона мира Анатолия Карпова с 75-летием, отметив значимость его общественной деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. <...> Отмечу значимую общественную, наставническую деятельность, которой вы уделяете неизменное внимание", — говорится в тексте телеграммы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин поздравил Всероссийскую академию внешней торговли МЭР с юбилеем
22 мая, 15:52
Путин подчеркнул, что Карпов достойно продолжил традиции отечественной шахматной школы.
Президент добавил, что на счету одного из выдающихся гроссмейстеров современности немало сложных поединков и убедительных побед.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Путин поздравил участников соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина"
Вчера, 10:17
 
СпортШахматыРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала