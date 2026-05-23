Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Карпова с 75-летием

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил почетного президента Федерации шахмат России, чемпиона мира Анатолия Карпова с 75-летием, отметив значимость его общественной деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент добавил, что на счету одного из выдающихся гроссмейстеров современности немало сложных поединков и убедительных побед.