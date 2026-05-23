Приставы взыскивают 1,5 миллиона рублей с подмосковного отравителя Миссюры
07:45 23.05.2026
Приставы взыскивают 1,5 миллиона рублей с подмосковного отравителя Миссюры

Приставы взыскивают с отравителя Миссюры 1,5 млн рублей долга по кредитам

Артем Миссюра на следственном эксперименте. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскивают с Артема Миссюры почти 1,5 миллиона рублей долга по кредитам.
  • В мае прокурор попросил Мособлсуд приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы за убийства и покушения на близких.
  • Более чем 975 тысяч рублей долга Миссюра избежал оплаты из-за невозможности установить его местонахождение или наличие активов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают почти 1,5 миллиона рублей долга по кредитам с подмосковного отравителя Артема Миссюры, обвиняемого в убийствах и покушениях на близких, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В мае прокурор попросил Мособлсуд приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы. По версии обвинения, в результате действий мужчины от отравления скончались его бабушка и друг, а также пострадали сестра, девушка и еще два друга. Отмечалось, что у него было тяжелое финансовое положение и долг перед кредитными организациями более чем на 3 миллиона рублей.
Согласно материалам приставов, с января 2025 года по март 2026 года на Миссюру завели шесть исполнительных производств о взыскании 1,491 миллиона рублей долга по кредитам. Производства возбуждены по исполнительным надписям нотариуса, а также судебным приказам и исполнительным листам, выданным судебным участком мирового судьи Реутовского судебного района.
При этом Миссюра избежал оплаты более чем 975 тысяч рублей долга по кредитам, так как было "невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему активов".
