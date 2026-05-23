Приставы взыскивают 1,5 миллиона рублей с подмосковного отравителя Миссюры

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают почти 1,5 миллиона рублей долга по кредитам с подмосковного отравителя Артема Миссюры, обвиняемого в убийствах и покушениях на близких, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В мае прокурор попросил Мособлсуд приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы. По версии обвинения, в результате действий мужчины от отравления скончались его бабушка и друг, а также пострадали сестра, девушка и еще два друга. Отмечалось, что у него было тяжелое финансовое положение и долг перед кредитными организациями более чем на 3 миллиона рублей.

Согласно материалам приставов, с января 2025 года по март 2026 года на Миссюру завели шесть исполнительных производств о взыскании 1,491 миллиона рублей долга по кредитам. Производства возбуждены по исполнительным надписям нотариуса, а также судебным приказам и исполнительным листам, выданным судебным участком мирового судьи Реутовского судебного района.